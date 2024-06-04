TORY LEATHER★米国製M〜L位 32 スタッズベルト ブラウン

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BRANDNAME：TORYLEATHERSIZE：32全長 約95.5cm最小 約80cm最大 約88cm幅 約2cmCONDITION：ＵＳＥＤ。大人気！TORYLEATHERスタッズレザーベルトが入荷致しました。上質なレザーを使用し存在感バツグンでスタイリッシュに仕上がったアイテムです。ロックスタイル、アメカジ、バイクシーン 綺麗めスタイルでは大活躍するオススメのアイテムです。ぜひこの機会に！！フォロー割をはじめてみました！ご購入前に当アカウントをフォロー後、コメント欄にて『フォロワー割希望』とお伝え下さい。購入後の値下げはシステム上出来ない為変更されたのをご確認ください。 4999円迄 →300円引き5000〜9999円迄 →500円引き10000円〜 →1000円引き複数点購入頂けたらさらにお値引きします★TORYLEATHER★米国製M〜L位 32スタッズベルトブラウン茶レザーベルト本革本皮素材···本革カラー···ブラウン