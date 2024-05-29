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新品未使用　20AW 蜘蛛の巣城　Tシャツ
商品番号 E96306221009
商品名

新品未使用　20AW 蜘蛛の巣城　Tシャツ
ブランド名 アンダーカバーイズム
特別価格 税込 4,386 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UNDERCOVER20AWシーズンのアイテムで、黒澤明監督の蜘蛛の巣城とのコラボレーションアイテムとなっております。映画のワンシーンのプリントが施されており、かなりインパクトのあるデザインとなっております。購入から一度も着用しておりませんでしたので出品させていただきます。宜しくお願い致します。
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