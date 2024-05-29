新品未使用　20AW 蜘蛛の巣城　Tシャツ

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UNDERCOVER20AWシーズンのアイテムで、黒澤明監督の蜘蛛の巣城とのコラボレーションアイテムとなっております。映画のワンシーンのプリントが施されており、かなりインパクトのあるデザインとなっております。購入から一度も着用しておりませんでしたので出品させていただきます。宜しくお願い致します。