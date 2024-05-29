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BLACKPINK Tシャツ
商品番号 T86386457648
商品名

BLACKPINK Tシャツ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 5,405 円
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商品詳細

BLACKPINKロサンゼルス公演に参戦した際、購入したものです。日本では購入不可のもので、ノースアメリカ限定のTシャツになると思われます。Lサイズになります。BLACKPINKジスジェニロゼリサ
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