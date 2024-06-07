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商品詳細
【ブランドアイテム】VINTAGE SNAPBACK CAP NHL FLORIDA PANTHERS フロリダ パンサーズ【サイズ】フリーサイズ【状態】内側、おでこのあたる部分に薄汚れがございます。【カラー】ブラック/レッド【年代】1990s【詳細】フロントの大きめの刺繍ロゴデザインが良く、更に両サイドにも刺繍ロゴが入る素晴らしいアイテム、ヴィンテージキャップになります。記載のダメージはございすが、着用に問題のあるダメージはありません。お好きな方、ご検討宜しくお願い致します。宅急便60サイズで発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome172943.html
http://narcologia.ru/goods/passionate362513.html
http://narcologia.ru/goods/navigate707930.html
FLORIDA PANTHERS NHL ヴィンテージ キャップ スナップバック - キャップ
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