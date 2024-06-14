ダ・ヴィンチ システム手帳 DSA800C

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手帳サイズ···A5サイズ即購入⭕️2019年に購入しましたプレゼントにて頂きカレンダー部分を2ページほど使ってそれ以降使いませんでした。もう使わないのでお譲りします目立つ傷はなく購入時のカバーもそのままです！コメントまたは取引メッセージにて一言くだされば無印にて購入しましたルーズリーフもおまけでお付けします。