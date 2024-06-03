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DOLCE \u0026 GABBANAドルチェ\u0026ガッバーナ　ブラック　ダブルリングベルト
商品番号 M81871728430
商品名

DOLCE \u0026 GABBANAドルチェ\u0026ガッバーナ　ブラック　ダブルリングベルト
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DOLCE\u0026GABBANAドルチェ\u0026ガッバーナバックルベルト黒です。全長（バックル含まない）約102cm幅約4.5cm　バックル1個：縦約7cm×横約7cmバックルが重なった状態でのバックル長さ約13.5cmドルガバ黄金期の人気モデルだった御品です。写真をご確認頂き気に入って頂けましたらご購入をご検討下さいませ。10年以上前に百貨店に入っている正規店で購入致しました。付属品はありません。梱包資材は使用済みダンボールで梱包致します。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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