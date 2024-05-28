adidasスーパースター82 クラウドホワイト/ビビッドレッド

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商品詳細
SUPERSTAR82ホワイト/レッド27センチもともと使用感のある加工をしてあるので状態は良いです厚底なので身長盛れますadidas公式サイトで10,395円で購入しました足元ワンポイント差し色#adidas#アディダス#superstar#スーパースター#ホワイト#レッド#厚底#差し色#ワンポイント
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