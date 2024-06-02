idea books IDEA WINONA idea キャップ

アイデアブックスideabooksのキャップです。公式サイトより購入いたしました。一度着用しましたが汚れ、ダメージない美品で新品同様です。現在サイトでは完売のWINONA(cap)です。よろしくお願いいたします。素材···コットン形···ベースボール



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