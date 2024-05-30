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READYMADE DENIM TEARS バケットハット
商品番号 X81751820689
商品名

READYMADE DENIM TEARS バケットハット
ブランド名 デニムティアーズ
特別価格 税込 24,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

READYMADEとDenimTearsのコラボのTweedBucketHatです。着用3,4回ほどです。着用に伴い若干の使用感と生地の色が少し染み出てしまっている箇所がありますが、まだまだ綺麗に着用頂けます。あくまで中古品ということにご理解頂ける方のみご購入ください。頭周り約58cm
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