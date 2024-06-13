GodRanのスカルリングです。（GodRanは、自分のブランドです！）「HearttoDeath」ブランド立ち上げ当初の作品なのでロゴや刻印等はありませんが、Sv925でキャストしてます。当時、ゴム型を制作しましたが劣化→破損してしまったため1点物です。使用品になります。ご理解ください。向かい合ったスカルがハートのシルエットになっているポップなデザインのスカルリングです。裏面には、2つのスカルの裏抜きを兼ねてスカルが彫ってあります！サイズは、約17号です。専用の薬品で洗浄した後、クロスで磨いてます。小傷等ありますが、目立った大きな傷はありません。カラー···シルバー材質···シルバー



洗浄済み】God Ran ゴットラン ハート モチーフ スカルリング 上位 www ...



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