K18 印台 リング

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18金イエローゴールドの印台の指輪になります。使わなくなったので出品致します。サイズは20〜21号ぐらいです。サイズ直しの際はお近くの専門店、宝飾店でお願い致します。専用ケースに入れて発送致します。最大幅約0.9cm最小幅約0.4cm重さ約6.5gカラー···ゴールド材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド