K18 印台 リング

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商品詳細
18金イエローゴールドの印台の指輪になります。使わなくなったので出品致します。サイズは20〜21号ぐらいです。サイズ直しの際はお近くの専門店、宝飾店でお願い致します。専用ケースに入れて発送致します。最大幅約0.9cm最小幅約0.4cm重さ約6.5gカラー···ゴールド材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド
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K18 印台リング 三味 5匁 18.75g 18金 【受注生産/納期2-4週間】
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K18 印台リング 19.05g
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島根県大田市にて【K18印台リング、K18タイピン、カフス、PT850ダイヤ ...
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