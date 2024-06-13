クロムハーツ　ネックレス　クロスチャーム 　ペーパーチェーン18インチ　セット

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2014年と2015年にグランフロント大阪と大阪 心斎橋の クロムハーツ正規店で購入しました。ネックレスとチャーム別々で購入しています。販売すると思っていなかったので、袋や箱もなく購入時の控えしか残っていません。名前の所を切り抜いた控えと商品をお送りします。素人保管の為、神経質な方はご遠慮ください。大幅なお値下げ考えていません。正規店購入の本物になりますのでトラブル防止のためにご購入前にご不明な点がございましたらご質問をお願いします。ご納得の上、ご購入お願い致します。