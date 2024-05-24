ロダニア RODANIA パイソン　蛇柄　蛇皮　長財布

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誤ってもう一つ余分に買って、余ってるので出品します。未開封で、箱からも出しておりません。お色は現在、売り切れのグリーンです。発送はゆうパックでの予定です。メンズと書いてありますが、男女問わず使えると思います。1989年にイタリアで商標登録された「本物」「ハイクオリティー」「拘り」を追求したブランド。そんな「RODANIA」から、野性味溢れる、独特の素材感が美しいお財布が登場しました。金運や運気を上げ、富をもたらす天然蛇革「パイソン」。模様の入り方も一点一点異なり、そこが最大の魅力となっているおすすめのアイテムです。【ロダニア/RODANIA】【カラーバリエーション】・グリーン（PETROL） 【サイズ】H9.5cm×W20cm×D2.5cm【素材】パイソン革（シャイニング仕上げ）【仕様】札入れ×3 小銭入れ×1 カード入れ×18 その他ポケット×2【付属品】保存箱定価33000円程※天然素材の為、模様の入り方が一点一点異なります。尚、お客様でお選び頂くことは出来かねますので予めご理解の上お買い求め下さい。※こちらの商品は、ワシントン条約「CITES」の規定に基づき輸入された養殖原革を使用しております。#長財布 パイソン 蛇柄 蛇皮 本革