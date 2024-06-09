新品未使用　NIKE コートビジョン　LOW 27.5 ブルー

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商品詳細
この度はご覧くださりありがとう御座います。●素材:【アッパー】レザー/合成皮革●Swooshのステッチロゴ●コートから生まれたシューズ。●80年代バスケットボールのファストブレイクスタイルと、現在のファストペースなゲームカルチャーを融合させた、新しいナイキコートビジョンロー。正統派のバスケットボールスニーカーをイメージしたアッパーと、歴代のアイコニックなシルエットにヒントを得た定番のラバーカップソールを採用しています。是非ご検討よろしくお願い致します。メインカラー···ブルースニーカー型···ローカット(Low)
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