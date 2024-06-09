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新品未使用　ジャスティンデイビス　ビバスーパースターペンダント　ギャラ付き
商品番号 V55935694401
商品名

新品未使用　ジャスティンデイビス　ビバスーパースターペンダント　ギャラ付き
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 6,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

確実本物正規品です♪写真は全て実物です♪JUSTINDAVISSPJ150VivaSuperStarPendantシルバー925、ジルコニア定価46,200円星モチーフでロックなペンダントトップです(^_^)/状態は、未使用のまま保管しています。未使用でも触るだけで少々の傷はつきますのでご了承ください。（店舗で新品で買っても同じです）付属品は、保証書（ギャランティーカード）、純正ジップビニ袋、です。送料込は、ネコポスです♪基本的に当日発送しています♪※※17時までに確認できた場合。また、絶対ではありません。・質問する前、購入する前、必ずプロフ読んでください。・値下げ交渉前提価格ではありません。・購入前のコメントは不要です。・極稀に売り切れの時がありますがご了承ください。JUSTINDAVIS他にもお探しの方はこちらから検索(^^)/#testament7ペンダント#testament7ネックレス#testament7最近では歌手のLisaさん着用で有名
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful976551.html
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