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BVLGARI 名刺入れ
商品番号 Q32011744723
商品名

BVLGARI 名刺入れ
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BVLGARIブルガリカードケース名刺入れ色　表:ブラック裏:ブルーサイズ縦:約8cm横:約11.5cm厚み:約2.5cm機能カード入れ×5名刺入れ×1外側オープンポケット×1内側オープンポケット×1状態１ヶ月ほど使用、目立つ傷や汚れなし写真にある商品のみです。付属品はありません。
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