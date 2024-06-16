BVLGARI 名刺入れ

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商品詳細
BVLGARIブルガリカードケース名刺入れ色 表:ブラック裏:ブルーサイズ縦:約8cm横:約11.5cm厚み:約2.5cm機能カード入れ×5名刺入れ×1外側オープンポケット×1内側オープンポケット×1状態１ヶ月ほど使用、目立つ傷や汚れなし写真にある商品のみです。付属品はありません。
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