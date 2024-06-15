【ゴールド】9.5ミリ スクエア ブレスレット 8インチ ブリンブリン

【ゴールド】9.5ミリスクエアブレスレット8インチブリンブリン★送料無料でお届け。ブレスレット一覧↓#rain_bracletキラキラテニスチェーン↓↓↓#rain_tennischain大粒の高品質3Aジルコニアをセンターに、それを取り囲む小粒ジルコニアのダブルラインを載せたパーツをリンクさせた、激リッチブレスレット。最新式差し込み式のプッシュロックバックル。マイアミキューバンmiamicubanやテニスチェーンヘリンボーン喜平等と合わせでもクールです。数が少ないので、早い者勝ちです！長さ 8インチ約20センチ幅 9.5ミリ重さ 約45グラム素材Copper18K仕上げ☆☆コメント無しの即購入可です。☆☆ヒップホップやストリート系ファッションの.シュプリーム.アベイシングエイプ.AVALANCHE(アバランチ)やKINGICE(キングアイス)ICEBOX等ブリンブリンなハードジュエリーがお好きな方も。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★上から下まで全身ブリンブリンアイテムをご用意しております。カスタムレターアクセサリーなども制作致します。また、アクセサリー修理、ブレスレット調整電池交換色落ち金属アレルギー対策コーティング等も行っております。お気軽にお声かけ下さい。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★#金属アレルギー#金アレ#ネックレス#アクセサリー#ブリンブリン#ヒップホップ#hiphop#ブレスレット#テニスチェーン



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