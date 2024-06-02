NIKE AIR MAX エアマックス　エクシー　グリーン 25.5㎝

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商品詳細
NIKEエアマックス エクシー グリーン25.5㎝状態は写真にてご確認ください。中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。ホームクリーニング済です。商品説明ナイキエアマックスエクシーは、ナイキエアマックス90をイメージ。斬新な切り口で定番をリスペクトした一足です。アッパーの細長いラインと歪んだプロポーションが、お気に入りのエアマックス90の外観に斬新かつモダンな雰囲気をプラス。メインカラー···グリーン※箱はつきません。#NIKE#AIRMAXS#エアマックス#エアマックスエクシー#ジョーダン#スニーカーメインカラー···ブラック、グリーンモデル/シリーズ···AIRMAXモデル/商品名···AIRMAXその他
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