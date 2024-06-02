正規 クロムハーツ 22k ベビーファットダイヤ ネックレス

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます✮※商品名クロムハーツ22kベビーファットダイヤSIZEベビーファットダイヤ縦2.4cm横1.0cm付属品インボイス写しショップ袋シルバーポリッシュ正規品のクロムハーツに天然ジルコンダイヤ、新品22k加工、刻印加工をしています。使用感もなく綺麗な状態です^_^気持ちよくお取引出来るよう努めて参りますので宜しくお願い申し上げます✮※✮※
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