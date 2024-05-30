VINTAGE ヴィンテージシルバー925 クリスタルデザインリング/ジュエリー

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アメリカで買い付けたシルバー925のクリスタルデザインリングです。全体的にサビや褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ21号程度素材・年代等は不明です。（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）※クリスタルと記載していますが、何の石が使われているかは不明です。かなりシルバーの雰囲気も良いデザインリングです。この機会にいかがでしょうか？※指にはめている画像はあくまで着用例です。販売商品はリング1つのみです。B-50