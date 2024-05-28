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- 【美品】正規店購入 patagonia パタゴニア レトロX Mサイズ
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商品詳細
・ブランド：patagoniaパタゴニア・カラー：Natural(胸ポケットはネイビー)・サイズ：M・寸法身幅57cm後着丈68cm※素人採寸になりますので多少の誤差はご容赦下さい。・定価：¥35,200-(2023年9月時点)※匿名配送※即購入OK池袋のオッシュマンズで購入し、2〜3回程度の着用です。着用回数も少なく、特段汚れや傷等もありません。USED品・自宅保管であることにご理解頂ける方のみご検討をお願い致します。その他、ご不明な点がありましたらお気軽にお声がけ下さい。メンズ・クラシック・レトロX・ジャケット素材...ボアカラー...ベージュジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし
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