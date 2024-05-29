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商品詳細
真鍮ブラス素材のクロスボールキーホルダーです。クランプ部分にアラベスク模様が彫り込まれております。#Luxustivのキーチェーン多数アクセサリー出品中です！ネックレスやブレスレットは、プロフィールからチェックお願い致します！商品仕様：素材：真鍮ブラスサイズ：63mm重量：23g※クロムハーツではございません。※ご購入の際はプロフィールを読んでからお願いします。
http://narcologia.ru/goods/waveform18117.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney257749.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation9821.html
真鍮無垢 クロスボール 金 ゴールド ナスカン キーリング メンズ 小物
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