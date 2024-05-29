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真鍮無垢 クロスボール 金 ゴールド ナスカン キーリング メンズ 小物
商品番号 G99737016738
商品名

真鍮無垢 クロスボール 金 ゴールド ナスカン キーリング メンズ 小物
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

真鍮ブラス素材のクロスボールキーホルダーです。クランプ部分にアラベスク模様が彫り込まれております。#Luxustivのキーチェーン多数アクセサリー出品中です！ネックレスやブレスレットは、プロフィールからチェックお願い致します！商品仕様：素材：真鍮ブラスサイズ：63mm重量：23g※クロムハーツではございません。※ご購入の際はプロフィールを読んでからお願いします。
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