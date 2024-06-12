ハピナス　ポケモンカード　ポケカ

ポケモンカード ハピナス画像にて商品の状態確認をお願いします。状態は良いかと思います長期間包装して保存していました。昔の商品ですのでご理解の上ご購入下さい。返品交換はお受けできません。トレカ用クリアファイルへ包装して発送致します。



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