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ネックレス
商品番号 P54657289998
商品名

ネックレス
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋で購入したネックレスになります。全長:94cm程度　厚さ2cm程度・直線計測ですので、若干の誤差はご了承ください。注意事項「イメージと違う」「サイズ大きい、小さい」などご購入者様のご都合による返品、クレームにはご対応しかねますので予めご了承ください。傷や汚れが残っている可能性があるので、ダメージが気にならない方でお願いいたします。以上、気に入っていただけたら幸いです。
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