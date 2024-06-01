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古着屋で購入したネックレスになります。全長:94cm程度 厚さ2cm程度・直線計測ですので、若干の誤差はご了承ください。注意事項「イメージと違う」「サイズ大きい、小さい」などご購入者様のご都合による返品、クレームにはご対応しかねますので予めご了承ください。傷や汚れが残っている可能性があるので、ダメージが気にならない方でお願いいたします。以上、気に入っていただけたら幸いです。