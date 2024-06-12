【真作】湖雪/海辺松鶴図/鶴図/花鳥図/祝事掛/掛軸/名家伝来/AC-768

【真作】【参考】湖雪【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は概ね良好です。表装は天地に多少の薄汚れ、大きな耳切れ補修痕あります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 205cm×幅 63cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



【真作】湖雪/海辺松鶴図/鶴図/花鳥図/祝事掛/掛軸☆宝船☆AC-768



湖雪 海辺松鶴図 鶴図 花鳥図 祝事掛 掛軸 名家伝来 AC-768



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