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【真作】湖雪/海辺松鶴図/鶴図/花鳥図/祝事掛/掛軸/名家伝来/AC-768
商品番号 U97351816493
商品名

【真作】湖雪/海辺松鶴図/鶴図/花鳥図/祝事掛/掛軸/名家伝来/AC-768
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】湖雪【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は概ね良好です。表装は天地に多少の薄汚れ、大きな耳切れ補修痕あります。　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　縦　205cm×幅　63cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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【真作】湖雪/海辺松鶴図/鶴図/花鳥図/祝事掛/掛軸☆宝船☆AC-768

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