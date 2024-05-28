ポールスミス　長財布　ブラック

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商品詳細
3年前にポールスミスのお店で35000円ほどで購入しました。引っ掻き傷や凹みなどありますので気になってしまう方のご購入はご遠慮ください。カード入れがたくさんありますので使いやすいと思います。PaulSmithカラー···ブラック
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