

エッティンガー キーケース4連フック KS840J BLACK MALDIVES 第一 ... エッティンガー キーケース4連フック KS840J BLACK MALDIVES 第一 ...



エッティンガー キーケース4連フック KS840J BLACK MALDIVES 第一 ... エッティンガー キーケース4連フック KS840J BLACK MALDIVES 第一 ...



ETTINGER 6 HOOK KEY CASE BLACK 開店祝い cortelaser.com.co-日本全国 ... ETTINGER 6 HOOK KEY CASE BLACK 開店祝い cortelaser.com.co-日本全国 ...



【BH】4HOOK KEY CASE | ACCESSORIES | ETTINGER LONDON 【BH】4HOOK KEY CASE | ACCESSORIES | ETTINGER LONDON



ルイヴィトン ポルトフォイユ・ブラザ N60393 季節のおすすめ商品 49.0 ... ルイヴィトン ポルトフォイユ・ブラザ N60393 季節のおすすめ商品 49.0 ...



LUIS VUITTON/ダミエ柄コインケース セール商品 29391円引き ... LUIS VUITTON/ダミエ柄コインケース セール商品 29391円引き ...



Maison Margiela】クロシェット 【好評にて期間延長】 51.0%OFF www ... Maison Margiela】クロシェット 【好評にて期間延長】 51.0%OFF www ...



KAPITAL キャピタル ベルト 今月のとっておき 60.0%OFF www ... KAPITAL キャピタル ベルト 今月のとっておき 60.0%OFF www ...



capricieux le'mage AgAwdコラボ セットアップ 独特の素材 www ... capricieux le'mage AgAwdコラボ セットアップ 独特の素材 www ...



DIESEL(ディーゼル)ベルト 【楽ギフ_のし宛書】 zicosur.co DIESEL(ディーゼル)ベルト 【楽ギフ_のし宛書】 zicosur.co



オイルライター、zippoのライター5点セット 超特価激安 www ... オイルライター、zippoのライター5点セット 超特価激安 www ...



Amazon | [エッティンガー] 正規輸入品 ST840 キーケース 4フック ... Amazon | [エッティンガー] 正規輸入品 ST840 キーケース 4フック ...



レア セリーヌ トリオンフ キーホルダー キーチェーン キーリング ... レア セリーヌ トリオンフ キーホルダー キーチェーン キーリング ...



◇良品◇フェンディ【総FＦロゴ】ネクタイ☆D26 第一ネット www ... ◇良品◇フェンディ【総FＦロゴ】ネクタイ☆D26 第一ネット www ...



ST】4HOOK KEY CASE | ACCESSORIES | ETTINGER LONDON ST】4HOOK KEY CASE | ACCESSORIES | ETTINGER LONDON

新品未使用百貨店にて購入＜ブランド紹介＞英国王室御用達の老舗ブランド＜ETTINGER｜エッティンガー＞。＜エッティンガー＞は、1934年にロンドンで創業したブランドです。ハンド・メイドにこだわり、シンプルで高品質な革製品を作り続けています。その品格あるデザインと高い品質からビジネスパーソンから信頼を寄せられているブランドです。＜アイテム紹介＞使いこむほど味わいがでて、「エイジング」を楽しんでいただけるはず。そして、デザインの特徴は、4連のフックと、着脱できるホックに大きなリングをつけたキーケースです。＜エッティンガー＞のブライドルレザーがつかわれた革小物は、細かく丁寧なつくりで、気品があります。ぜひ、英国王室御用達の＜エッティンガー＞をお試しください。＜サイズ＞高さ：約5.4cm、横幅：約10.5cm、マチ：約2.0cm［仕様］キーフック×4、キーリング×1(脱着可)、ミニポケット×1＜素材＞牛革＜生産国＞イギリス＜カラー＞BLACK/ROYALBLUE＜付属品＞純正箱＜参考定価＞25300円（税込）カラー···ブラック