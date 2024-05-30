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エッティンガー　キーケース4連フック　KS840J BLACK MALDIVES
商品番号 R20415049268
商品名

エッティンガー　キーケース4連フック　KS840J BLACK MALDIVES
ブランド名 エッティンガー
特別価格 税込 7,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用百貨店にて購入＜ブランド紹介＞英国王室御用達の老舗ブランド＜ETTINGER｜エッティンガー＞。＜エッティンガー＞は、1934年にロンドンで創業したブランドです。ハンド・メイドにこだわり、シンプルで高品質な革製品を作り続けています。その品格あるデザインと高い品質からビジネスパーソンから信頼を寄せられているブランドです。＜アイテム紹介＞使いこむほど味わいがでて、「エイジング」を楽しんでいただけるはず。そして、デザインの特徴は、4連のフックと、着脱できるホックに大きなリングをつけたキーケースです。＜エッティンガー＞のブライドルレザーがつかわれた革小物は、細かく丁寧なつくりで、気品があります。ぜひ、英国王室御用達の＜エッティンガー＞をお試しください。＜サイズ＞高さ：約5.4cm、横幅：約10.5cm、マチ：約2.0cm［仕様］キーフック×4、キーリング×1(脱着可)、ミニポケット×1＜素材＞牛革＜生産国＞イギリス＜カラー＞BLACK/ROYALBLUE＜付属品＞純正箱＜参考定価＞25300円（税込）カラー···ブラック
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