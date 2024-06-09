アリゾナフリーダム　K18唐草　平打ち　バングル

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購入して数回着用しています。使用後は磨いてケース保管なので状態もいいと思います。以下を参考にして下さい。【サイズ】表記なし【サイズ詳細】ベルト幅1.2cm【状態】小傷(目立つキズではないです)【ブランド】アリゾナフリーダム（ARIZONAFREEDOM）【アイテム】ブレスレットバングル【商品名】B-19bK18太陽神付き唐草シルバーバングル【カラー】シルバー×ゴールド【黒仕上げ済】※状態は画像で判断して頂けると幸いです