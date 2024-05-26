コンバースオールスター　ハイカット　27㎝　オプティカルホワイト

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。コンバースオールスター ハイカットオプティカルホワイト 27cm新品未使用 箱ありのお品です。自宅クローゼットにて半年ほど保管してました。状態は、とても綺麗だと思います。よろしくお願い致します。メインカラー···ホワイトスニーカー型···ハイカット(High)
http://narcologia.ru/goods/Addict269818.html
http://narcologia.ru/goods/smear853804.html
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