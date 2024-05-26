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コンバースオールスター　ハイカット　27㎝　オプティカルホワイト
商品番号 Q10455608795
商品名

コンバースオールスター　ハイカット　27㎝　オプティカルホワイト
ブランド名 コンバースオールスター
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。コンバースオールスター　ハイカットオプティカルホワイト　27cm新品未使用　箱ありのお品です。自宅クローゼットにて半年ほど保管してました。状態は、とても綺麗だと思います。よろしくお願い致します。メインカラー···ホワイトスニーカー型···ハイカット(High)
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