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Silver 925 シルバー リング 指輪 ツイスト 21号
商品番号 U69998212550
商品名

Silver 925 シルバー リング 指輪 ツイスト 21号
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,984 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます☺︎ご質問お値段交渉などお気軽にどうぞ！その他商品はこちら☞#だるま全商品■状態■若干の傷などございますがまだまだ使って頂けます☺︎■アイテム■Silver925シルバー925リング指輪ツイスト※ツイスト部分は可動するデザインです。■素材■Silver925※重さ12g■サイズ■21号他にもコムデギャルソンヨウジヤマモトイッセイミヤケバーバリーポールスミスヴィヴィアンウエストウッドヒステリックグラマーマーガレットハウエルMHLNIKEアディダスステューシーエイプグッドイナフノースフェイスポールスミスユニクロなどなどジャンル問わずアパレル商品多数出品しておりますのでよろしければご覧ください→#だるま★25600508
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