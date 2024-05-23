ノースフェイス　アンタークティカ　バーサロフト xl ワイマナラーブラウン

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某サイトにての購入した商品です。(購入した際は一度着用の記載商品でした)自身は試着のみです。商品状態の感じ方には個人差があると思いますので即購入も可能ですが，気になる点納得のいくうえでお願い致します。追記シーズン前になるまで出品予定ですがその時は値段戻します，オフシーズンで安く設定しておりますのでよろしくお願いします