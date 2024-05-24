CONVERSE ALL STAR KUBB SNK V-30X 25cm

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【商品名】コンバースオールスタークップＳＮＫＶ－３ＯＸ 25cmになります。【商品説明】オールスタークップのディテールです。パターンアレンジモデルスネーク柄を全面に採用したベージュです。V-3仕様なので、脱ぎ履きもイージーです。【サイズ】25cm【品番】31303471【状態】若干の使用感があります。両履き口かかと部分が、擦れにより少し剥がれています。⭐︎フォロー割引⭐︎フォローしていただけましたら商品の値段に応じてお値引きさせていただきます。●2,000円以上→200円引き●5,000円以上→300円引き●7,000円以上→400円引き●10,000円以上→500円引き同サイズをお求めの方へ★↓↓↓#SSS_25その他色んなスニーカーも揃えております。AIRFORCE1(エアーフォースワン)AIRJORDAN(エアジョーダン)やAIRMAX(エアマックス)、LOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)などたくさんございます。CONVERSE(コンバース)newbalance(ニューバランス)やPUMA(プーマ)そしてReebok(リーボック)！！などなどトレンド商品もございます。王道のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカタイガーなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボなどの限定品、レアなものまで充実です！メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのかわいい厚底。ウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のおしゃれシューズから、スポーツではランニングやジョギングだったりジム、フィットネス、バッシュなどいろいろなところでお使いいただけます。カラーは青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や白や黒！サイズも様々！管理番号#L06110イ0707