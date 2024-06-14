【週末価格】別注【BARBOUR×YOKE×JS】BROKEN BEAUFORT

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こちらで短時間着用のものを購入させて頂きましたが、サイズ感が私には大きすぎたため、出品させて頂きます。私としては試着のみです。カラー：カーキKHAKIサイズ表記：2身幅67cm着丈79.5cm裄丈87cm（通販サイトの表記を参照しております）可能な限りチェックはしておりますが、素人保管です。お写真の追加、状態の確認等可能な限り対応致しますので、ご納得頂いた上で購入頂ければ幸いです。折り畳んでの発送になります―――――以下商品説明―――――【2023SS】今シーズンも登場！【BARBOUR×YOKE×JOURNALSTANDARD】の別注アイテム23SSはBeaufortをベースに、前回同様にアームホールや袖下、脇が解体され、そこから裏地のタータンチェックが見えているようなデザインにしています。バブアーと言えば裏地のタータンチェック。そのチェックをより際立たせるためのデザインにしました。春アウターとして、衿のコーデュロイも秋冬の物よりも細い畝のコーデュロイにして、裏地は背抜き仕立てにし軽く涼しい着心地。サイズ感も22AW同様、インラインに比べてオーバーサイズにしているのでゆったりしたインナーも着やすいサイズ感です。【Barbour/バブアー】1894年創業の英国上流階級のアウトドア・ライフスタイルを体現するブランド。北海の不順な天候の元で働く水夫や漁師、港湾労働者のために、防水性、耐久性の高いオイルドクロス製ジャケットを提供したのが始まり。真摯なものづくりとその品質は、イギリス王室御用達（ロイヤル・ワラント）として認められている。現在ではファッションとして自分のスタイルにこだわりのある人々に絶大な人気を誇る。【YOKE/ヨーク】ヨーク(YOKE)は日本のユニセックスファッションブランド。素材やパターンにこだわり、スタンダードなアイテムにコンテンポラリーな要素をプラス。ユニセックスで着用できる洗練されたアイテムを提案している。※2枚目の写真が実際のお色に近いです。素材：表地無地部分:ナイロン100%表地 柄部分:綿100%裏地:綿100%襟:綿100%皮革部分:人工皮革