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激レア　廃盤　ロイヤルオーダー　クラウンペンダント　美品
商品番号 Y33593713887
商品名

激レア　廃盤　ロイヤルオーダー　クラウンペンダント　美品
ブランド名 ロイヤルオーダー
特別価格 税込 7,654 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほとんど出回らないレアなペンダントです。保証書付き!☑ブランド:ロイヤルオーダー☑品番:SP585-CZ☑定価:約110000円☑サイズ:横7cm縦5.5cm☑付属品:保証書、巾着袋☑素材:silver925、ジルコニア☑状態:10中8程度の美品☑カラー:シルバー
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit639986.html
http://narcologia.ru/goods/browse107591.html
http://narcologia.ru/goods/revamp55022.html
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