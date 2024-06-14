激レア　廃盤　ロイヤルオーダー　クラウンペンダント　美品

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商品詳細
ほとんど出回らないレアなペンダントです。保証書付き!☑ブランド:ロイヤルオーダー☑品番:SP585-CZ☑定価:約110000円☑サイズ:横7cm縦5.5cm☑付属品:保証書、巾着袋☑素材:silver925、ジルコニア☑状態:10中8程度の美品☑カラー:シルバー
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