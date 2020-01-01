めちゃかわ！マンボウ　LACICOスリッポン　オーダーメイド品

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商品詳細
メインカラー···オーシャンブルーLACICOさんにてオーダーメイドで作って頂き半年後に届きました。履く機会がないので大切に履いて頂ける方にお譲り致します。とても可愛いデザインとなっております。室内での試し履きのみしました。28cmですが大きめです。28.5〜29.0マンボウハンギョドン
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