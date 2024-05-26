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- MACKINTOSH (マッキントッシュ) テクニカルブルゾン
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商品詳細
雨天時のジャケットとして利用しました。着用3回の美品です。カラー：ブラックチェックサイズ38着丈3876cm肩幅53cm袖丈60cmバスト134cm裄丈86.5cm定価:89,100円(税込)細やかな千鳥格子柄と無地のコンビネーションでデザインしたブルゾン。すっきりとした形のよい襟が顔周りをスマートに引き立てます。フロントや袖口はスナップボタンによりスムーズな着脱が可能。裾はドローコードにより調整が行えます。英国の伝統を受け継ぎ、熟練職人の手によりモダンに昇華させた「MACKINTOSH」のコレクションには、クオリティはもちろん細部のディテールに至るまで深いこだわりが息づいています。素材表側：毛100％裏側：ナイロン100％別布表側：ナイロン100％裏側：ナイロン100％原産国日本製
http://narcologia.ru/goods/message878027.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical403301.html
http://narcologia.ru/goods/flight650428.html
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MACKINTOSH / マッキントッシュ】CARRON テクニカルコーチジャケット ...
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0004 テクニカル ジャケット K19SS-006 | MACKINTOSH
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