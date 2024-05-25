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【最終値下げ】COACH　美品　キャップ
商品番号 M91153620069
商品名

【最終値下げ】COACH　美品　キャップ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年程前に購入しましたが、外での着用はなく家で数回試着したのみの美品になります。頭まわり　58cm(調節可能)　　ツバ　7cm　　高さ　11cm　　素材　綿100%
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