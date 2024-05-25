【USA製】カーハート　デトロイトジャケット　ブルゾン　黒　企業ロゴ　超人気

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【商品説明】☆USED☆ carhartt カーハート ヴィンテージアメリカで古くから愛されるワークウェアブランドcarharttのデトロイトジャケット・ブルゾンです希少な企業ロゴの上、大人気のデトロイトジャケットです、合わせやすいブラックでオーバーサイズ気味の着方もできるので、ユニセックスでふるじょにもオススメの一品です。(^^♪＊状態古着ですので前後にシミや汚れなどダメージが有ります。強い素材なのでまだまだ着て頂けます☆ジップやボタンの故障も有りません。カーハートはあえてハイダメージの無骨さが格好良さのポイントになりますので、ガシガシ着て育てて下さい☆【商品詳細】●カラー☆黒 ブラック系●サイズ☆RegularL●実寸総丈・・・72cm肩幅・・・51cm身幅・・・65cm袖丈・・・65cm(素人採寸の為、誤差についてはご容赦下さいませ。)【ご注意】・目についたダメージ等は商品説明に記載しておりますが見落としによる目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ等のダメージ品が混入している場合もございますことをご理解お願いいたします。・古着にご理解の無い方、状態に特に敏感な方のご購入はご遠慮下さい。・撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。