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- 【美品】TUNE チューン TBC-4 エレキベース
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商品詳細
《商品》【美品】TUNEエレキベースTBC-4《状態》全体的に綺麗な状態です。目立った傷、大きな汚れは見受けられませんが、中古品の為、多少の使用感はございます。動作確認済み、発送前にも必ず点検致します。《付属品》本体、工具、ソフトケース（社外）クリーニング、消毒済み。タバコ、ペット臭無し。《※注意※》新品未使用品をお求めの方や、非常に細かいキズ、スレ等を気にされる神経質な方のご購入はご遠慮ください。《梱包》商品はエアクッションシート、ダンボール箱で大切に梱包いたします。《発送》ご入金確認後、2日以内で発送致します。（ご購入後、メッセージで発送予定日をご連絡致します。）《その他注意事項》・即ご購入可能です。・購入者様の一方的な都合での返品はお断り致します。・後払い（コンビニ、ATM支払い）の場合、ご購入後24時間以内にご連絡いただけない場合、取引キャンセルを致します。
http://narcologia.ru/goods/diamond434858.html
http://narcologia.ru/goods/seamless817429.html
http://narcologia.ru/goods/recycling549114.html
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