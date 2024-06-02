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USA ARMY ネイビー NAVY 1940年代 スウィートハートジュエリー
商品番号 J49009026574
商品名

USA ARMY ネイビー NAVY 1940年代 スウィートハートジュエリー
ブランド名 ミリタリー
特別価格 税込 7,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Rare1940sWWIIUSNAVYsweetheartsterlingjewelrySHJ非常にレアなアイテムです❗1940年代WWIIスイートハートジュエリーUSネイビーチェーンシルバー925新品40cm+600円45cm+1000円ヴィンテージチェーンもあります今回ご紹介するこのようなジュエリーは、スイートハートジュエリーと呼ばれています。今ではアメリカやヨーロッパでも非常に希少な存在です。SweetHeartJewelry（スウィートハートジュエリー）とは、戦地へ行く際に兵士たちが、恋人や妻、母親、家族に愛の証として贈っていたチャームです。WWIとWWIIのときに非常に人気でした。人々は何千年もの間、プレゼントを交換してきました。最も一般的で古いプレゼントの一つは、愛と癒やしのシンボルであり、幸福と幸運をもたらすタリスマンのチャームです。チャームのデザインは、イカリ[アンカー]とUSN(UnitedStatesofAmericaNavy)です。錨は古代より海軍のシンボルです。サイズワチカン入り、2.1x1.5cmです。シルバー925の刻印Sterlingよろしくお願いいたします❣スイートハートジュエリースウィートハートジュエリーSweetHeartJewelrySweet・Heart・Jewelryパフィーハートハートpuffyheartレディースメンズアクセサリーネックレスペンダントチャームメンズアクセサリーレディースアクセサリーレディースネックレスメンズネックレスハートネックレスヴィンテージvintageヴィンテージアクセサリースウィートハートネックレススウィートハートチャームヴィンテージシルバーアンティークジュエリースターリングシルバーパフィーハート40susネイビーアメリカヴィンテージSweetheartJewelry古着ミリタリーエアフォースmilitaryアメカジアメリカUSAUSARMYUSNUSNAVYイギリス海軍空軍陸軍アメリカ軍N-1A-1A-2N2BN3B1900WWI40sWW2LevisFORGETMENOT
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