PORTER ACME PORTER ORIGINAL WHISTLE

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PORTER/ACMEWHISTLES×PORTERORIGINALWHISTLE一度のみネックレスとして着用しました。もちろんホイッスルとしては、使用してないです。宜しくお願い致します。ポーター ホイッスル