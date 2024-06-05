最終値下 TOM WOOD ゴールド ヘリンボーン 17inch

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KITHTokyoで以前購入しましたが使用する機会がなくなってしまった為お譲りします。ユニセックスで男女問わず使用できます。ゴールド17inch(約43cm)※チェーンに多少の歪み有り(使用してる時に歪みは目立ちません)画像3枚目※箱などの付属品はつきません。使用していた中古品になりますので完璧を求められる方のご購入はお控え下さい。他サイトにも出品している為、予告なく削除する場合があります。ご了承ください。#TomWood#TOMWOOD#トムウッド#ゴールド#チェーンネックレス#ネックレス