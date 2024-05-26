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Paul Smith　ポールスミス　ストローグレイン ピボットカードケース
商品番号 N58361768456
商品名

Paul Smith　ポールスミス　ストローグレイン ピボットカードケース
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 6,364 円
在庫状況 あり

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商品詳細

安心の匿名配送☆PaulSmithの珍しいデザインのカードケースです。ストローグレインピボットカードケース。日本への入荷数が少ない限定商品と店員さんが言っていました☆レア商品です☆大阪の正規店にて約3年前に購入。ほとんど使用していないためかなり美品です。#Nobuubuu_GT#PaulSmith#ポールスミス#カードケース#メンズ
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