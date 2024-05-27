激レア！ 新品 耳をすませば ジブリ美術館 限定 セル画 近藤喜文 宮崎駿

「耳をすませば」のセル画（HandPaintedCel）を額装して\"ArtCollectionofGhibliMuseum\"として限定販売された品で、未使用・新品・認定書付です！セル画と共に、シリアルナンバー入りの認定書入り！Hand-paintedCelは、アニメーターの手書き(ハンドペイント)したものです。人物部分は、映画制作の手法と同じく一枚一枚人の手によって塗られています。背景画は、高精彩・高耐光性の顔料インクジェットを用いたデジタルプリント技術で複製したものです。\u003c内容物\u003e・セル画1枚・背景画1枚・認定書・取扱説明書・封筒・布袋・専用箱・サイズ 約45cmX30cmシリアルナンバーは、購入者にしかわからないよう画像から伏せてあります。ご了承ください。喫煙・ペット飼育歴はありません。ジブリ美術館限定販売につき、激レアな入手困難品！数少ない貴重なこの機会を、どうぞお見逃しなく！



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