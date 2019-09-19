ARIZONA FREEDOM アリゾナフリーダム 極小 イーグル ペンダント

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ARIZONAFREEDOMアリゾナフリーダムT-24aシルバー全銀太陽神極小孫イーグルペンダントトップチャームネックレスフェザー※自己紹介文を読んでからご参加下さい。他でも出品しておりますので購入前に必ず在庫確認のメッセージをお願いいたします。メッセージなく購入されてもお取引はできませんので必ずメッセージで在庫確認後購入よろしくお願いします。商品詳細ブランド：ARIZONAFREEDOM商品名：極小イーグルペンダントトップ(極小イーグルのみの出品です。画像1，2のネックレスは使用していたカスタムの例です。使用イメージとお考え下さい）カラー：シルバーサイズ：縦約1.7cm横約3cm素材：SILVER925付属品：なし状態：使用により多少細かなのスレ・小傷ありますが、目立つダメージは無くまだまだお使いいただけるかと思います。状態はあくまでこちらの主観になります。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。商品の特性をご理解の上ご入札下さい。マネキンのネックレスチェーンや他フェザーは付属しません。※素人寸法※素人保管/状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。※画像と実際の商品に若干の色の違いある場合ございますがご了承下さい。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。613290S