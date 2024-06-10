トラディショナルジャケット 90s カーハート

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商品詳細
トラディショナルジャケットです。内側がキルティングとなっており暖かいです。ほぼ色落ちはなく、これから育てがいのある一品です。SIZE:XL相当着丈65cm身幅69cm肩幅54cm袖丈65cm左ポケット付近に汚れがございます。写真の5枚目をご確認ください。USED品なので商品をご確認の上、ご購入いただけたらと思います。MADEINUSA90s#トラディショナルジャケット#カーハート#アメカジカラー···ベージュ
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