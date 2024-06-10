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トラディショナルジャケット 90s カーハート
商品番号 L41531128231
商品名

トラディショナルジャケット 90s カーハート
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 11,186 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トラディショナルジャケットです。内側がキルティングとなっており暖かいです。ほぼ色落ちはなく、これから育てがいのある一品です。SIZE:XL相当着丈65cm身幅69cm肩幅54cm袖丈65cm左ポケット付近に汚れがございます。写真の5枚目をご確認ください。USED品なので商品をご確認の上、ご購入いただけたらと思います。MADEINUSA90s#トラディショナルジャケット#カーハート#アメカジカラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/cotton142461.html
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