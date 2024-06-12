

Jieda CIRCLE KEY HOLDER ジエダ サークルキーホルダー - キーホルダー Jieda CIRCLE KEY HOLDER ジエダ サークルキーホルダー - キーホルダー



Jieda（ジエダ）の「CIRCLE KEY HOLDER（キーホルダー）」 - WEAR Jieda（ジエダ）の「CIRCLE KEY HOLDER（キーホルダー）」 - WEAR



Jieda CIRCLE KEY HOLDER ジエダ サークルキーホルダー- Jieda CIRCLE KEY HOLDER ジエダ サークルキーホルダー-



jieda CIRCLE KEY HOLDER キーリング- jieda CIRCLE KEY HOLDER キーリング-



jieda CIRCLE KEY HOLDER キーリング- jieda CIRCLE KEY HOLDER キーリング-



Jieda CIRCLE KEY HOLDER ジエダ サークルキーホルダー- Jieda CIRCLE KEY HOLDER ジエダ サークルキーホルダー-



Jieda（ジエダ）の「＜JieDa＞ CIRCLE KEY HOLDER/キーホルダー ... Jieda（ジエダ）の「＜JieDa＞ CIRCLE KEY HOLDER/キーホルダー ...



jieda サークルキーリング- jieda サークルキーリング-



jieda CIRCLE KEY HOLDER キーリング キーホルダー- jieda CIRCLE KEY HOLDER キーリング キーホルダー-



jieda CIRCLE KEY HOLDER キーリング キーホルダー- jieda CIRCLE KEY HOLDER キーリング キーホルダー-



Jieda CIRCLE KEY HOLDER ジエダ サークルキーホルダー- Jieda CIRCLE KEY HOLDER ジエダ サークルキーホルダー-



jieda CIRCLE KEY HOLDER キーリング- jieda CIRCLE KEY HOLDER キーリング-



Jieda CIRCLE KEY HOLDER ジエダ サークルキーホルダー- Jieda CIRCLE KEY HOLDER ジエダ サークルキーホルダー-



Jieda（ジエダ）の「＜JieDa＞ CIRCLE KEY HOLDER/キーホルダー ... Jieda（ジエダ）の「＜JieDa＞ CIRCLE KEY HOLDER/キーホルダー ...



jieda CIRCLE KEY HOLDER キーリング キーホルダー- jieda CIRCLE KEY HOLDER キーリング キーホルダー-

カラー：シルバーサイズ：onesize12cm状態：2、3回着用のみの美品です。箱等の付属品はありません。沢山のリングを連ねたデザインのキーホルダー。鍵などを束ねて持ち運べるのはもちろんのこと、ベルトループやバッグに提げてチャームとしても活躍します。ブランドロゴが刻印されたメタルをワンポイントで添えているのもポイント。フック式で付け外ししやすく、使い勝手の良さも魅力のひとつです。あくまでも中古品であることをご理解の上で、ご検討の程よろしくお願い致します。xololaversoeryotakashimawymlidnmllifeh’eressublationsclesstemonkeytimeneonsigndairikuyokesteingraphpaperittihenderschemering