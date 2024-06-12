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Jieda CIRCLE KEY HOLDER　ジエダ　サークルキーホルダー
商品番号 O52907350377
商品名

Jieda CIRCLE KEY HOLDER　ジエダ　サークルキーホルダー
ブランド名 ジエダ
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：シルバーサイズ：onesize12cm状態：2、3回着用のみの美品です。箱等の付属品はありません。沢山のリングを連ねたデザインのキーホルダー。鍵などを束ねて持ち運べるのはもちろんのこと、ベルトループやバッグに提げてチャームとしても活躍します。ブランドロゴが刻印されたメタルをワンポイントで添えているのもポイント。フック式で付け外ししやすく、使い勝手の良さも魅力のひとつです。あくまでも中古品であることをご理解の上で、ご検討の程よろしくお願い致します。xololaversoeryotakashimawymlidnmllifeh’eressublationsclesstemonkeytimeneonsigndairikuyokesteingraphpaperittihenderschemering
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Jieda CIRCLE KEY HOLDER ジエダ サークルキーホルダー - キーホルダー
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Jieda（ジエダ）の「CIRCLE KEY HOLDER（キーホルダー）」 - WEAR
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jieda CIRCLE KEY HOLDER キーリング-
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