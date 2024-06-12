ArtemisClassic スカルイヤカフピアス 新品未使用　シルバー925

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商品詳細
材質···シルバー(925)カラー···シルバー形···フック・チェーンネットでの定価:11000円一年前に間違って買ってしまい、つける可能性がある為保管しておりましたが、結局一度もありませんでした。今後も装着することはないので販売致します。その他、不明点等あればコメントにてお願い致します。#アルテミスクラシック#ArtemisClassic#シルバー925#ピアス#イヤーカフ
http://narcologia.ru/goods/Adder908275.html
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