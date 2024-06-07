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アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚　天珠dzi チベタン
商品番号 P62253826620
商品名

アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚　天珠dzi チベタン
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極上のアンティーク・チベタンターコイズラフナチュラルです。チベットの人々の間で受け継がれてきた伝世ターコイズだと思われます。ビーズ穴にフック作成用のピンを使ってペンダントトップにしました。ペンチなどで取り外していただければ、アクセサリーハンドメイドへもご使用いただけます。ロウ引き紐は付属しません。
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