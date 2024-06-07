ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
極上のアンティーク・チベタンターコイズラフナチュラルです。チベットの人々の間で受け継がれてきた伝世ターコイズだと思われます。ビーズ穴にフック作成用のピンを使ってペンダントトップにしました。ペンチなどで取り外していただければ、アクセサリーハンドメイドへもご使用いただけます。ロウ引き紐は付属しません。
http://narcologia.ru/goods/stealth614276.html
http://narcologia.ru/goods/stage678897.html
http://narcologia.ru/goods/message191627.html
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
http://narcologia.ru/goods/stealth614276.html
http://narcologia.ru/goods/stage678897.html
http://narcologia.ru/goods/message191627.html
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン
アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚 天珠dzi チベタン