アンティーク★チベタンターコイズ ペンダントトップ★山珊瑚　天珠dzi チベタン

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極上のアンティーク・チベタンターコイズラフナチュラルです。チベットの人々の間で受け継がれてきた伝世ターコイズだと思われます。ビーズ穴にフック作成用のピンを使ってペンダントトップにしました。ペンチなどで取り外していただければ、アクセサリーハンドメイドへもご使用いただけます。ロウ引き紐は付属しません。