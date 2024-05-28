値下げ！新品COACH メンズ　ブラック　シンプル　二つ折り財布

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商品詳細
素材···本革財布形···二つ折りカラー···ブラックシンプルな二つ折りお札\u0026カード入れ財布。自宅保管、未使用で、キズもなく、極美品です。茶色の箱はスレがあります。ご理解の頂ける方、宜しくお願い致します。丁寧に梱包の上、ネコポスでお送りする予定です。コメントお待ちしております。
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